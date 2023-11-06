СМИ: страны ЕКА выделят до €340 млн на поддержку запусков ракеты Ariane 6

Соответствующее соглашение было заключено между Францией, Италией и Германией, пишет газета Les Echos

ПАРИЖ, 6 ноября. /ТАСС/. Профильные министры стран Европейского космического агентства (ЕКА) на встрече в Севилье договорились выделить до €340 млн на поддержку запусков готовящейся к вводу в эксплуатацию ракеты-носителя Ariane 6. Об этом сообщила французская газета Les Echos.

Соответствующее соглашение было заключено между Францией, Италией и ФРГ, которые являются основными участниками проекта разработки ракеты-носителя. Речь идет о поддержке с 16-го по 42-й запуск, который ожидается до 2030 года. При этом в соглашении прописано, что государственные заказы позволят обеспечивать не менее четырех запусков в год. Сумма финансирования пока предварительная - от €290 млн до €340 млн. Она будет точнее определена после того, как агентство завершит внутренние финансовые проверки до конференции по бюджету, намеченной на 2025 год.

Предыдущий пакет финансовой поддержки, одобренный в 2021 году, подразумевал выделение €140 млн на обеспечение со 2-го до 15-го полета, ожидавшегося в конце 2026 года. При этом уже тогда проект выбивался из графика (первый запуск планировался в 2020 году), но соглашение подразумевало начало полетов в 2024 году.

Изначально одним из условий было достижение выхода на самоокупаемость запусков. "По этому пункту приходится констатировать провал, - признал на пресс-конференции в понедельник гендиректор ЕКА Йозеф Ашбахер. - Однако мы обеспечим себе в долгосрочной перспективе автономный доступ в космос". "Эксплуатация Ariane 6 гарантирована, и это очень хорошая новость", - добавил он.

Легкая ракета Vega-C также получит господдержку, но более скромную - максимум €21 млн ежегодно. Как и в случае с Ariane 6, все задействованные в их производстве компании должны будут регулярно отчитываться о приложенных ими усилиях по снижению расходов.

В то же время на встрече в Севилье была одобрена конкуренция среди европейских производителей ракет для отправки грузов на околоземную орбиту, а в перспективе и за ее пределы. Прежде всего за это выступала Германия, несколько немецких компаний уже готовы предложить решения - так называемые микроносители - для транспортировки небольших грузов. В 2025 году ЕКА проведет оценку предложений и распределит гранты на общую сумму в €150 млн. С 2028 года будет открыт конкурс на разработку проектов ракеты-носителя на замену Ariane 6.