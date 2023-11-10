Умерла космонавт Валентина Пономарева

Ей было 90 лет

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Советский космонавт, полковник-инженер в отставке Валентина Пономарева, которая была дублером первой женщины в космосе Валентины Терешковой, умерла в возрасте 90 лет. Об этом сообщили в Роскосмосе.

"В среду, 8 ноября 2023 года, на 91-м году жизни скончалась космонавт, полковник-инженер в отставке Валентина Пономарева, которая была вторым дублером Валентины Терешковой, совершившей в июне 1963 года первый среди женщин полет в космос", - говорится в сообщении.

Прощание с Валентиной Пономаревой состоится в субботу, 11 ноября 2023 года, в 12:00 мск в Доме космонавтов Звездного городка. Похороны пройдут на кладбище деревни Леониха в Московской области.

Пономарева родилась 18 сентября 1933 года в Москве. В 1962 году она была зачислена на должность слушателя-космонавта второго отряда Центра подготовки космонавтов Военно-воздушных сил СССР. После окончания общекосмической подготовки переведена на должность космонавта первого отряда.

В 1963 году она проходила подготовку по программе первого женского космического полета на космическом корабле "Восток-6" в группе вместе с Валентиной Терешковой, Ириной Соловьевой и Жанной Ёркиной. В июне 1963 года Пономарева стала вторым дублером пилота "Востока-6" Валентины Терешковой.

Кроме того, в период с 1965 по 1966 годы Валентина Пономарева проходила подготовку в качестве командира корабля "Восход" для полета длительностью 10-15 суток с первым выходом женщины (второго пилота Ирины Соловьевой) в открытый космос. Полет не состоялся из-за закрытия программы.

О первом полете женщины в космос

16-19 июня 1963 года, 60 лет назад, Валентина Терешкова - позывной "Чайка" - совершила свой исторический полет в космос на корабле "Восток-6", который 48 раз облетел вокруг планеты. Общая продолжительность полета составила 2 суток 22 часа 50 минут. Терешкова навсегда вошла в историю человечества как первая женщина-космонавт и единственная женщина, совершившая одиночный космический полет.