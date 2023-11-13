Первый запущенный с космодрома Восточный спутник весной прекратит свое существование

Директор института авиационной и ракетно-космической техники Самарского национального исследовательского университета имени С. П. Королева Иван Ткаченко заявил, что это позже, чем изначально планировалось

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Космический аппарат "Аист-2Д", ставший первым спутником, запущенным с космодрома Восточный, прекратит свое существование весной 2024 года - позже, чем изначально планировалось. Об этом сообщил директор института авиационной и ракетно-космической техники Самарского национального исследовательского университета имени С. П. Королева Иван Ткаченко.

По его словам, на прошлой неделе средняя высота орбиты спутника составляла 369 км, что превзошло ранее рассчитанные показатели. "Исходя из наших прогнозов - они были чуть более пессимистичными - планировалось, что аппарат завершит существование в декабре этого года, но сейчас обстановка складывается более благоприятно, поэтому мы говорим о завершении, наверное, весной 2024 года", - отметил Ткаченко на конференции "Современные проблемы ДЗЗ" в Институте космических исследований РАН.

Ученый отметил, что изначальная высота орбиты спутника составляла примерно 490 км, за три года полета орбита снизилась незначительно - на 20 км. В 2022 году высота стала уменьшаться более резко - с начала 2022 года до начала 2023 года она понизилась с 455 до 415 км.

Ткаченко подчеркнул, что орбита понижается как следствие естественных процессов и что вся аппаратура на борту спутника функционирует штатно даже спустя семь лет работы. "Со снижением высоты, как мы с вами понимаем, качество снимков становится только лучше. Но это будет недолго", - сказал он.

Научно-образовательный аппарат "Аист-2Д", разработанный Самарским университетом и Ракетно-космическим центром "Прогресс", был запущен и выведен на орбиту в апреле 2016 года в рамках первого в истории пуска с космодрома Восточный. Он предназначен для дистанционного зондирования Земли в видимом диапазоне, а также для проведения научных экспериментов. Целевая аппаратура позволяет получить снимки поверхности Земли с пространственным разрешением до 1,5 м в панхроматическом диапазоне. Масса платформы спутника - около 250 кг, с учетом целевой и научной аппаратуры общая масса аппарата составляет более 530 кг.