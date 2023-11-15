ЦПК определил претендентов в космонавты

Центр выделил порядка 16 кандидатов

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК /Московская область/, 15 ноября. / ТАСС/. Центр подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина с начала отбора в космонавты рассмотрел более 1 тыс. заявок, определено порядка 16 претендентов, сообщил журналистам начальник ЦПК Максим Харламов.

"Более 1 тыс. заявок мы уже рассмотрели, было сформировано более 150 хороших пакетов документов. <…> Порядка 16 претендентов уже определено, вызвано на очный этап отбора, этот отбор уже проводится ", - сказал Харламов в преддверии открытия 15-й Международной научно-практической конференции "Пилотируемые полеты в космос" в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина. Он добавил, что отбор был продлен из-за большого числа заявок.