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ТАСС на МКС

Российским космонавтам доставят на МКС брелоки с драконами и сладости к Новому году

Олег Артемьев/ ТАСС
© Олег Артемьев/ ТАСС

Также "Прогресс МС-25" доставит на Международную космическую станцию поздравительные открытки для астронавтов NASA

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Грузовой корабль "Прогресс МС-25" доставит российским космонавтам на Международную космическую станцию (МКС) подарки от родных и близких к Новому году. Об этом ТАСС сообщили в службе психологической поддержки российского экипажа.

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"На "Прогрессе" для каждого из членов экипажа полетят подарки от родных и близких к Новому году. В подарочные мешочки вложены брелочки с дракончиками и сладости. Для командира российского отряда Олега Кононенко отправлен большой мешок с конфетами, сделанными персонально для него. Надеемся, что он поделится ими со всеми", - рассказали в службе.

Также "Прогресс МС-25" доставит на МКС поздравительные открытки для астронавтов NASA. "Обратимся за помощью к Константину Борисову, чтобы он подписал отправленные открытки для астронавтов", - отметил собеседник ТАСС. Борисов стал третьим российским космонавтом, совершившим полет на американском корабле Crew Dragon в рамках программы перекрестных полетов Роскосмоса и NASA.

Запуск корабля "Прогресс МС-25" запланирован на 1 декабря. 

Теги:
РоссияТАСС на МКС
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