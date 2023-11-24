23 ноября, 22:18

Arianespace сообщила об успешном испытании первой ступени ракеты-носителя Ariane 6

Восьмиминутный тест работы двигателя первой ступени Vulcain 2.1 состоялся на стартовой площадке космического центра во Французской Гвиане

ПАРИЖ, 24 ноября. /ТАСС/. Компания - оператор космических запусков Arianespace сообщила об успешных огневых испытаниях двигателя первой ступени новой европейской ракеты-носителя Ariane 6. Об этом говорится в пресс-релизе Arianespace, распространенном в Париже.

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"Длительные огневые испытания ракеты-носителя Ariane 6 на стартовой площадке космического центра во Французской Гвиане прошли успешно", - отмечается в тексте.

Речь идет о восьмиминутном тесте работы двигателя первой ступени Vulcain 2.1. "После включения двигатель работал более семи минут на стабильной скорости", - подчеркнули в компании.

Как сообщило на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) Европейское космическое агентство (ЕКА), "если бы это был реальный запуск, то Ariane 6 уже была бы на орбите". По данным газеты Les Echos, по итогам теста будет проводиться дополнительный анализ, и если никаких аномалий не будет выявлено, то "ракета-носитель сделает большой шаг к своему первому полету", который может состояться в 2024 году.

Испытания первой ступени должны были состояться еще 3 октября, однако из-за аномалии в системе, позволяющей ракете сохранять заданное положение после взлета, они были отложены.

Ранее генеральный директор ЕКА Йозеф Ашбахер признал, что в космической сфере "для Европы сложилась трудная ситуация", в том числе из-за потери возможности запускать спутники на российских ракетах "Союз". На пресс-конференции в начале сентября он выразил надежду на то, что первый запуск Ariane 6 случится в течение 2024 года, но "не слишком поздно". Начать эксплуатацию Ariane 6 планировалось в 2020 году, однако этот срок несколько раз переносился из-за пандемии COVID-19, а также в связи с трудностями при разработке ракеты. 

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