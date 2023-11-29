"Прогресс МС-23" покинет МКС, чтобы освободить место для нового грузового корабля

На его место пристыкуется "Прогресс МС-25", запуск которого запланирован на 1 декабря

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Грузовой корабль "Прогресс МС-23" покинет российский сегмент Международной космической станции (МКС) в среду, чтобы освободить место для нового грузового корабля - "Прогресса МС-25". Об этом сообщили журналистам в Роскосмосе.

Предполагается, что корабль отстыкуется от малого исследовательского модуля "Поиск" в 10:55 мск, после чего перейдет в автономный полет. Включение двигателей на торможение ожидается в 14:03 мск. Затем корабль сойдет с орбиты и войдет в плотные слои атмосферы. Большая часть "Прогресса МС-23" сгорит в атмосфере, несгораемые элементы конструкции корабля упадут в несудоходном районе южной части Тихого океана около 14:43 мск.

Грузовой корабль прибыл к МКС 24 мая текущего года. Тогда он доставил на станцию почти 2,5 тонны грузов, в том числе универсальное рабочее место УРМ-Д, которое космонавты установили снаружи модуля "Звезда" в ходе внекорабельной деятельности 9 августа.

На место "Прогресса МС-23" пристыкуется корабль "Прогресс МС-25". Его запуск с космодрома Байконур запланирован на 1 декабря, а стыковка с МКС - на 3 декабря.

На МКС вахту сейчас несут космонавты Роскосмоса Олег Кононенко (спецкор ТАСС на МКС), Николай Чуб и Константин Борисов, астронавты NASA Жасмин Могбели и Лорал О’Хара, астронавт ESA датчанин Андреас Могенсен, а также астронавт JAXA Сатоси Фурукава.

"Прогресс МС" - российский автоматический космический корабль, который создавался специально для обслуживания орбитальных станций. Используется для доставки на МКС различных грузов (топлива, научного оборудования, кислорода, воды, продовольствия и другого), а также для корректировки ее орбиты.