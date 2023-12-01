В космос запустили первый спутник, разработанный армянскими специалистами

На Hayasat-1 нанесли надпись "Армения в космосе для науки"

ЕРЕВАН, 1 декабря. /ТАСС/. Ракета Falcon 9 компании SpaceX, стартовав с аэродрома Ванденберг в США, успешно вывела на орбиту первый армянский спутник Hayasat-1. Трансляцию запуска в прямом эфире на своем канале в YouTube показала лаборатория космических исследований Bazoomq, которая разработала спутник.

На Hayasat-1 нанесена надпись "Армения в космосе для науки". Спутник весом около 1 кг будет совершать оборот вокруг Земли каждые 90 минут. Аппарат оборудован датчиками, измеряющими интенсивность света, температуру наиболее важных частей различных модулей, а также инерциальными датчиками, измеряющими изменения ориентации.