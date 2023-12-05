Космонавты на МКС приступили к изучению развития эмбрионов перепелов

Планируется, что результаты эксперимента лягут в основу создания ферм для обеспечения космонавтов продуктами питания во время межпланетных перелетов

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Экипаж российского сегмента Международной космической станции (МКС) приступил к выполнению эксперимента "Перепел" по изучению эмбрионального развития птенцов японского перепела. Об этом сообщили в Роскосмосе.

"4 декабря по программе полета российского сегмента станции выполнены: эксперимент "Перепел" (получение новых сравнительных данных по эмбриогенезу японского перепела из яиц, доставленных с Земли и развитие которых проходило в условиях микрогравитации и искусственной силы тяжести)", - говорится в отчете по деятельности космонавтов на МКС.

Отмечается, что было перенесено и подготовлено оборудование, проведено овоскопирование, а также проверена работоспособность инкубатора, где были размещены яйца. Как сообщили в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК, входит в Роскосмос) в июне, инкубатор поддерживает два режима выращивания - в условиях невесомости и в условиях искусственной силы тяжести, создаваемой с помощью маленькой центрифуги. Там же отметили, что в эксперименте принимает участие Олег Кононенко (спецкор ТАСС на МКС).

Эксперименты по изучению эмбрионального развития японского перепела с дальнейшим выведением птенцов проводились в 1990-х годах на станции "Мир". Тогда у эмбрионов наблюдались патологии в становлении отдельных органов и систем. Благодаря эксперименту "Перепел" может быть найдена причина этих отклонений - планируется, что результаты эксперимента лягут в основу создания ферм для обеспечения космонавтов продуктами питания во время межпланетных перелетов.