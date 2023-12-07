В Калуге открылась выставка "Космическая рапсодия" с редкими музыкальными экспонатами

Среди экспонатов представлен синтезатор "Экводин В-11"

КАЛУГА, 7 декабря. /ТАСС/. Выставка "Космическая рапсодия" открылась в Калуге в Государственном музее истории космонавтики. Среди экспонатов представлен синтезатор "Экводин В-11" и в том числе рукописные партитуры советских композиторов о космосе, сообщили в пресс-службе Музея музыки.

"В рамках "Космической рапсодии" Российский национальный музей музыки представит изобретенный в 1937 году Андреем Володиным синтезатор "Экводин В-11" - уникальный для своего времени функциональностью управления тембром и синтезом генерируемого звука. Он способен и самостоятельно конструировать звуки, и имитировать их у других музыкальных инструментов", - говорится в сообщении.

"Экводин В-11" - это первый аналоговый электронный музыкальный синтезатор, имеющий динамическую, чувствительную к нажиму клавиатуру, позволяющую играть на ней пальцем как на скрипке. Музыку, сыгранную на этом синтезаторе, можно было слышать в концертных залах, в кинотеатрах, где проходил показ фильмов "Сказание о земле Сибирской" и "Я шагаю по Москве". В экспозиции представлены раритетные подлинники, среди них фотография с автографом А. Н. Скрябина (одного из основателей светомузыки), рукописные партитуры советских композиторов о космосе, нотные издания произведений космической тематики, пластинки с записью космической музыки.

Посетителям представлены редкие предметы эпохи - музыкальные инструменты, пластинки, приборы для воспроизведения звукозаписи, музыкальные рукописи, партитуры. Будут также представлены тексты песен, оратории для симфонического оркестра на тему космоса, космических полетов, концертные программы, пригласительные билеты и афиши того времени.

Выставка "Космическая рапсодия" - это совместный проект Музея музыки и Музея истории космонавтики, рассказывает о музыке выдающихся ученых-космистов К. Э. Циолковского и А. Л. Чижевского, а также знакомит с творчеством композиторов-космистов и создателей современной космической музыки. Выставка состоит из трех разделов, которые посвящены развитию музыкального искусства под влиянием космических открытий в разные периоды времени. Выставка продлится до 14 февраля 2024 года.