Ракету-носитель со спутником "Арктика-М" № 2 установили на стартовый стол Байконура

Старт "Союза-2.1б" намечен на 12:16 мск 16 декабря

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Ракета-носитель "Союз-2.1б" с гидрометеорологическим спутником "Арктика-М" № 2 установлена на стартовый стол № 31 космодрома Байконур. Об этом сообщили в Роскосмосе.

"Сегодня ракета космического назначения "Союз-2.1б" с гидрометеорологическим спутником "Арктика-М" № 2 была транспортирована на стартовый комплекс 31-й площадки космодрома Байконур. После установки ракеты в вертикальное положение на стартовом комплексе специалисты предприятий госкорпорации "Роскосмос" продолжили ее подготовку к пуску", - говорится в сообщении госкорпорации. Старт "Союза-2.1б" намечен на 12:16 мск 16 декабря.

Первый спутник "Арктика-М" был запущен с космодрома Байконур 28 февраля 2021 года. Спутники обеспечат круглосуточный всепогодный мониторинг поверхности Земли и морей Северного Ледовитого океана, а также постоянную и надежную связь.

В декабре 2022 года в НПО им. С. А. Лавочкина заявили, что спутниковая группировка будет расширена до четырех аппаратов. Как уточнили на предприятии, она позволит сократить периодичность съемки полярной области и детализировать краткосрочные прогнозы погоды, повысить оперативность обнаружения и мониторинга опасных природных явлений и ЧС в Арктике.