РКЦ "Прогресс" сообщил об испытаниях опытного бака окислителя первой ступени "Союза-5"

В Роскосмосе заявили о проведении его переборки в опытный образец, предназначенный для проведения холодных и огневых стендовых испытаний в Научно-испытательном центре ракетно-космической промышленности

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Ракетно-космический центр (РКЦ) "Прогресс" и Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (входит в Роскосмос) завершили испытания опытного бака окислителя первой ступени перспективной средне-тяжелой ракеты "Союз-5". Об этом сообщили в Роскосмосе.

"В этом году в РКЦ "Прогресс" и Центральном научно-исследовательском институте машиностроения (входит в Роскосмос) завершены испытания опытного бака окислителя первой ступени "Союза-5", ведется его переборка в опытный образец, предназначенный для проведения холодных и огневых стендовых испытаний в Научно-испытательном центре ракетно-космической промышленности (входит в Роскосмос)", - говорится в сообщении.

"Союз-5" - перспективная российская ракета-носитель среднего класса. Она разрабатывается для запусков автоматических космических аппаратов на околоземные орбиты. Как сообщил в январе генеральный директор РКЦ "Прогресс" Дмитрий Баранов, первый пуск ракеты намечен на 2024 год.