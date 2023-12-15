Роскосмос опубликовал снимок циклона "Ваня"

Его сделал спутник "Метеор-М"

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Роскосмос с помощью гидрометеорологического аппарата "Метеор-М" отслеживает движение циклона "Ваня", обрушившегося на центральную часть России. Космический снимок, сделанный спутником, распространила пресс-служба госкорпорации.

"На спутниковом снимке "Метеора-М" - циклон "Ваня". Он несет рекордный снегопад в Центральную Россию", - говорится в подписи к фото.

В Роскосмосе напомнили, что "Ваня" появился над территорией Молдавии, после чего ушел к Балтийскому морю и там соединился с атлантическим циклоном. "Сегодня непогода обрушилась на Московскую область - отмечается, что это самый снежный день за последние 60 лет. Порывы ветра в Москве достигают 17 м/с. По прогнозам к началу выходных в столице высота сугробов достигнет полуметра. Уже к концу недели температура воздуха повысится до нуля, ожидается высокая влажность", - отметили там

Циклон "Ваня" обрушился на Россию аномальными снегопадами. Одна пятая часть от месячной нормы осадков выпала за минувшие сутки в Москве, в Подмосковье - треть нормы декабря. В Липецкой области отменили большинство межмуниципальных автобусных рейсов из-за непогоды.