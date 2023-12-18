Кононенко сообщил, что астронавтов впечатлила фотовыставка "В космос русской души" на МКС

По словам спецкора ТАСС на Международной космической станции, Лорал О’Хара и Жасмин Могбели уделили отдельное внимание фотографиям, посвященным многообразию конфессий в России

МКС, 18 декабря. /ТАСС/. Американские астронавты Лорал О’Хара и Жасмин Могбели, посетившие фотовыставку "В космос русской души" на борту Международной космической станции (МКС), восхищены мастерством авторов работ, передает спецкор ТАСС, командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко.

"Американские астронавты Лорал О’Хара и Жасмин Могбели также присоединились к "космической" фотовыставке. Они были впечатлены всеми работами, подолгу рассматривали и обсуждали каждую фотографию. Например, вглядываясь в работу Вадима Гиппенрейтера "Сирень", девушки заинтересовались красивым цветком и стали рассуждать о переводе его названия на их родной язык", - рассказал Кононенко.

Отдельное внимание астронавты уделили фотографиям, посвященным многообразию конфессий в России. "Всматриваясь в изображение имама на фотографии Андрея Смольникова "Мудрость", астронавты были поражены, как автор своей работой искусно обращает внимание на оставленные жизнью отпечатки мудрости и знаний в виде глубоких морщин на лице старца. Мечеть на фото Сергея Шестакова и Николая Канавина "Гордость мусульман", а также изображение Будды Александра Ведерникова "С любовью" вызвали у американок интерес к религиям в России. Их очень удивило и восхитило то, что наша страна является многоконфессиональной", - отметил Кононенко.

На выставке также была представлена работа авторства Кононенко "Сердце России". "Фото Москвы, сделанное мной из космоса во время предыдущего полета на МКС, напомнило Лорал и Жасмин об их подготовке в России и прогулках по Москве. Они внимательно вглядывались в изображение, пытаясь найти знакомые улицы и проспекты", - заявил спецкор ТАСС.

Первая космическая фотовыставка "В космос русской души" открылась на борту МКС 12 декабря. В экспозицию вошли 12 работ российских фотохудожников. После возвращения на Землю фотографии будут представлены на площадках центральных музеев России, а позднее - на выставочных площадках за рубежом. Организаторами проекта выступили госкорпорация "Роскосмос", Российский фонд мира при участии Фонда развития искусства и фотографии имени Петра Барышникова и Центра развития искусства и фотографии ПроЛаб.

На МКС вахту сейчас несут космонавты Роскосмоса Олег Кононенко (спецкор ТАСС на МКС), Николай Чуб и Константин Борисов, астронавты NASA Жасмин Могбели и Лорал О’Хара, астронавт ESA датчанин Андреас Могенсен, а также астронавт JAXA Сатоси Фурукава.