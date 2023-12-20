Кононенко сообщил о продлении открытого набора в отряд космонавтов Роскосмоса по март

Космонавт отметил, что самое время сейчас оформить документы

КОРОЛЕВ /Московская область/, 20 декабря. /ТАСС/. Открытый набор в российский отряд космонавтов продлен по март. Об этом рассказал командир отряда, спецкор ТАСС на МКС Олег Кононенко в разговоре с Дедом Морозом, который в среду посетил Центр управления полетами.

"У нас, Дедушка Мороз, как раз сейчас идет открытый конкурс госкорпорации "Роскосмос", он продлен по март-месяц, поэтому самое время сейчас оформить документы", - ответил Кононенко на вопрос Деда Мороза, может ли он стать космонавтом.

10 июля стало известно о начале четвертого открытого отбора в российский отряд космонавтов. Исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев отмечал, что в результате отряд может пополниться кандидатами в космонавты численностью от четырех до шести человек.

Документы по результатам открытого набора космонавтов будут переданы из Центра подготовки космонавтов в Роскосмос в марте 2024 года. Изначально предполагалось, что заявления и копии документов претендентов будут приниматься до 30 октября, но в конце октября в госкорпорации сообщили о продлении сроков отбора до 20 декабря 2023 года.