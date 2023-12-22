Космический грузовик Cygnus отстыковался от МКС

Cygnus забрал с собой мусор и отходы, как ожидается, через две недели корабль сгорит в плотных слоях атмосферы

НЬЮ-ЙОРК, 22 декабря. /ТАСС/. Американский грузовой корабль Cygnus компании Northrop Grumman отстыковался в пятницу от Международной космической станции (МКС). Трансляция ведется на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Отстыковка корабля от орбитальной станции была осуществлена в 08:07 по времени Восточного побережья США (16:07 мск). Cygnus забрал с собой мусор и отходы, как ожидается, через две недели корабль сгорит в плотных слоях атмосферы.

Космический корабль Cygnus прибыл на МКС 4 августа и доставил на орбитальную станцию порядка 3,8 тонны грузов. Таким образом, корабль пробыл на МКС около 4,5 месяца.

Грузы на МКС также доставляются с американской стороны на кораблях Cargo Dragon компании SpaceX.