Первый звездопад 2024 года произойдет в ночь на 3 января

В пресс-службе Московского планетария сообщили, что ожидается до 120 метеоров в час

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Пик активности метеорного потока Квадрантиды произойдет в ночь со 2 на 3 января. Астрономы прогнозируют до 120 "падающих звезд" в час, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

Поток будет действовать с 28 декабря по 12 января. Область вылета метеоров (радиант) находится под ручкой ковша Большой Медведицы в созвездии Волопас.

"По прогнозам Международной метеорной организации, в ночь максимума ожидается до 120 метеоров в час, это 1-2 метеора в минуту при ясном небе", - уточнили астрономы.

Наилучшим временем наблюдения звездопада ученые назвали вторую половину ночи - время, когда радиант потока находится максимально высоко над северо-восточным горизонтом.