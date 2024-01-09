Космонавт с МКС сделал фотографию ночного Оренбурга

Специальный корреспондент ТАСС Олег Кононенко процитировал Юрия Гагарина, который проходил обучение в оренбургском училище

МКС, 9 января. /ТАСС/. Специальный корреспондент ТАСС, командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко поделился фотографией Оренбурга, которую сделал с борта Международной космической станции.

«Многое дал мне Оренбург - и семью, и власть над самолетом», - так говорил Юрий Гагарин», - отметил Кононенко.

Гагарин проходил обучение в оренбургском Высшем военно-авиационном училище летчиков имени И.С. Полбина в 1955-1957 годах. К 25-летнему юбилею первого полета человека в космос 12 апреля 1986 года в Оренбурге открыли памятник Юрию Гагарину.

Со дня рождения первого космонавта 9 марта 2024 года исполняется 90 лет.