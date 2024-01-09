В Astrorobotic заявили об отсутствии шансов на мягкую посадку модуля Peregrine на Луне

Однако есть достаточно топлива для того, чтобы использовать аппарат в качестве космического корабля, подчеркнули в компании

НЬЮ-ЙОРК, 9 января. /ТАСС/. Утечка топлива на лунном модуле Peregrine не оставляет никаких шансов на осуществление мягкой посадки на поверхность Луны. Об этом сообщила компания-разработчик модуля Astrorobotic.

"Учитывая утечку топлива, к сожалению, нет никаких шансов на мягкую посадку на Луне, - говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой Astrorobotic в X (ранее Twitter). - Однако у нас еще есть достаточно топлива для того, чтобы использовать аппарат в качестве космического корабля".

Сотрудники компании работают над тем, чтобы найти способ продлить срок эксплуатации Peregrine.

8 января с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) американская компания United Launch Alliance запустила ракету-носитель Vulcan, которая должна была доставить к Луне груз, включая посадочный модуль Peregrine, разработанный для доставки коммерческих грузов. Через несколько часов после отделения от носителя у модуля возникла неисправность, которая "не позволила занять устойчивое положение с ориентацией на Солнце".