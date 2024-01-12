Первый запуск новой китайской ракеты-носителя Lijian-2 состоится в 2025 году

В ходе запуска планируют вывести на орбиту несколько спутников, обеспечивающих предоставление интернет-услуг

ШАНХАЙ, 12 января. /ТАСС/. Запуск новой китайской ракеты-носителя на жидком топливе Lijian-2 запланирован на 2025 год. Об этом говорится в сообщении компании-разработчика CAS Space.

В ходе запуска планируется вывести на орбиту несколько спутников, обеспечивающих предоставление интернет-услуг. Соответствующее решение было утверждено CAS Space совместно с Исследовательским институтом по микроспутникам при Китайской академии наук на форуме, состоявшемся в январе в Шанхае. Стороны обсуждали на нем проекты, связанные с более экономичными системами доставки грузов на орбиту.

Ракета-носитель Lijian-2 имеет взлетную массу 628 тонн и тягу 766 тонн. Ее диаметр составляет 3,35 м, общая длина - 53 м. Ракета-носитель может выводит на низкую околоземную орбиту груз массой до 12 тонн, а на солнечно-синхронную - до 7,8 тонны.