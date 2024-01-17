В одной из первых галактик Вселенной нашли сверхактивную черную дыру

Речь идет о галактике GN-z11

ТАСС, 17 января. Международный коллектив астрономов обнаружил свидетельства существования сверхактивной черной дыры в древней галактике GN-z11, возникшей почти сразу после Большого Взрыва. Этот объект обладает аномально большой массой и при этом он поглощает материю в пять раз быстрее, чем считалось возможным в прошлом, сообщила пресс-служба Кембриджского университета.

"Существование этой черной дыры нельзя объяснить при помощи уже существующих теорий - для достижения массы в несколько миллионов Солнц она должна была расти на протяжении более миллиарда лет. Соответственно, она или изначально обладала большой массой, или же поглощала очень долгое время материю в пять раз быстрее, чем это считалось возможным в прошлом", - говорится в сообщении.

Открытие было совершено группой астрономов под руководством профессора Кембриджского университета Роберто Маолино в ходе наблюдений за объектом GN-z11, одной из самых далеких и древних галактик, при помощи инструментов недавно выведенной на орбиты орбитальной обсерватории "Джеймс Уэбб" (JWST).

Недавно астрономам удалось детально изучить структуру спектра излучения GN-z11 и обнаружить в нем свидетельства того, что в центральных регионах ядра этой галактики присутствуют ионы углерода и неона, разогретые до очень высоких температур. Присутствие этих частиц, по словам ученых, указывает на наличие сверхмассивной черной дыры в центре GN-z11, которая при этом активно поглощает материю и вырабатывает джеты, чрезвычайно яркие и горячие выбросы плазмы.

Последующий анализ данных с "Джеймса Уэбба" указал на то, что этот объект в несколько миллионов раз тяжелее Солнца, что является невозможно большим значением с точки зрения общепринятых космологических теорий, описывающих процесс роста сверхмассивных черных дыр. В дополнение к этому, ученые обнаружили, что черная дыра в центре GN-z11 поглощает в пять раз больше материи, чем считалось возможным в прошлом.

По словам исследователей, эта необычная особенность GN-z11 потенциально объясняет то, как этой черной дыре удалось достичь столь большой массы за невозможно короткое время. Последующие наблюдения за этой черной дырой и связанной с ней галактикой, а также открытие других подобных объектов в ранней Вселенной позволит проверить это предположение.

Одна из древнейших галактик Вселенной

Галактика GN-z11 была открыта в созвездии Большой Медведицы при помощи телескопа "Хаббл" еще в 2016 году. По первым оценкам астрономов, мы ее видим в том состоянии, в котором она находилась примерно через 400 млн лет после Большого Взрыва. Это само по себе вызывает огромный интерес со стороны научного сообщества и заставляет десятки групп астрофизиков детально изучать GN-z11.