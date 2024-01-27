Запуск грузового корабля Cygnus к МКС перенесли на 30 января

Стыковка корабля со станицей намечена на 1 февраля

НЬЮ-ЙОРК, 27 января. /ТАСС/. Запуск американского грузового корабля Cygnus компании Northrop Grumman к Международной космической станции (МКС) перенесен с 29 на 30 января. Об этом в пятницу сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства.

"Запуск состоится не ранее, чем во вторник, 30 января, в 12:07 по местному времени (20:07 мск)", - следует из сообщения управления на его странице в X (ранее Twitter).

Запуск планируется осуществить с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Стыковка корабля со станицей намечена на 1 февраля.

Грузы на МКС также доставляются американской стороной на кораблях Cargo Dragon компании SpaceX.