Астронавты миссии Axiom Space угостили экипаж МКС сладостями разных стран мира

По словам спецкора ТАСС на МКС Олега Кононенко, были представлены сладости из Турции, Швеции, Дании, Италии и Японии

МКС, 29 января. /ТАСС/. На российском сегменте Международной космической станции (МКС) прошел совместный ужин экипажей 70-й экспедиции и туристической миссии Axiom Space, в ходе которого астронавты угостили коллег национальными сладостями разных стран мира, передает спецкор ТАСС на МКС, командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко.

"На российском сегменте МКС состоялся совместный ужин экипажей экспедиции 70 и миссии Axiom Space 3. Интернациональным был не только ужин, но и меню ужина. Астронавты миссии Ax3 угостили всех нас национальными сладостями", - рассказал Кононенко.

По словам Кононенко, были представлены сладости из Турции, Швеции, Дании, Италии и Японии. Спецкор ТАСС отметил, что космонавты угостили зарубежных коллег российскими шоколадными конфетами.

Корабль Crew Dragon американской компании SpaceX с экипажем из четырех человек пристыковался к МКС 20 января. В состав экипажа Axiom Space вошли бывший астронавт NASA Майкл Лопес-Алегриа (в качестве командира), пилот Вальтер Вилладеи (Италия), специалисты миссии Маркус Вандт (Швеция) и Альпер Гезеравджы, который стал первым астронавтом в истории Турции.

Вахту на МКС сейчас несет экипаж 70-й долговременной экспедиции. В него входят космонавты Роскосмоса Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов, астронавты NASA Жасмин Могбели и Лорал О’Хара, астронавт ESA Андреас Могенсен, а также астронавт JAXA Сатоси Фурукава.