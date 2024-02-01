Американский корабль Cygnus с более чем 3,7 тонны грузов состыковался с МКС

Это первая миссия по доставке грузов на МКС, осуществленная с помощью ракеты-носителя Falcon-9 компании SpaceX

НЬЮ-ЙОРК, 1 февраля. /ТАСС/. Американский грузовой корабль Cygnus компании Northrop Grumman успешно совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС). Трансляция ведется на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Стыковка произошла в 07:14 по времени восточного побережья США (15:14 мск). Американские астронавты Жасмин Могбели и Лорал О’Хара осуществили захват корабля при помощи руки-манипулятора и подвели его к шлюзовому люку. На борту Cygnus находится более 3,7 тонны грузов, в том числе 3D-принтер, способный осуществлять печать металлических деталей, а также робот для проведения хирургических операций.

Это уже 20-я миссия по доставке грузов на МКС, осуществляемая Northrop Grumman по контракту с американским космическим ведомством, а также первая, которая была осуществлена с помощью ракеты-носителя Falcon-9 компании SpaceX. Ранее Northrop Grumman проводила запуски с помощью ракеты Antares, оснащенной российскими двигателями РД-181 разработки НПО "Энергомаш".

В марте 2022 года занимавший тогда пост главы Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил в интервью телеканалу "Россия-24" о принятии решения прекратить все поставки в США ракетных двигателей НПО "Энергомаш" и отказаться от технического обслуживания оставшихся у американской стороны неиспользованных изделий. Речь шла о двигателях РД-180 и РД-181 для ракет-носителей Atlas V и Antares соответственно. В свою очередь в августе того же года Northrop Grumman заключила соглашение с американской компанией Firefly Aerospace с целью модернизации первой ступени ракеты Antares и замены на ней российских двигателей на произведенные в США.

Вахту на МКС сейчас несет экипаж 70-й долговременной экспедиции. В него входят космонавты Роскосмоса Олег Кононенко, который также является спецкором ТАСС, Николай Чуб и Константин Борисов, астронавты NASA Жасмин Могбели и Лорал О’Хара, астронавт ESA Андреас Могенсен, а также астронавт JAXA Сатоси Фурукава.