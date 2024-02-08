Космонавт с МКС поздравил Российскую академию наук с 300-летием

Олег Кононенко назвал юбилей РАН очень значимым событием для истории России

МКС, 8 февраля. /ТАСС/. Спецкор ТАСС на Международной космической станции (МКС), командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко поздравил Российскую академию наук (РАН) с 300-летием со дня основания.

"Очень значимое событие для истории России состоялось 300 лет назад. Указом Петра I основана Российская академия наук. ГК "Роскосмос" и научные институты РАН реализуют широкий спектр совместных фундаментальных космических исследований в различных областях. Среди основных реализуемых проектов - перспективные проекты по изучению Луны, Марса и Венеры, а также проект "Бион-М", предусматривающий запуск на околоземную орбиту космических аппаратов с животными и растениями на борту", - отметил Кононенко.

По его словам, в число реализуемых совместных проектов также входят космический аппарат "Резонанс-МКА" для мониторинга космической погоды, который в будущем позволит сформировать единую национальную систему мониторинга и исследования солнечно-земных связей, а также космические телескопы - действующий "Спектр-РГ" и перспективные "Спектр-УФ" и "Спектр-М" для исследования процессов звездообразования и поиска экзопланет. Помимо этого, совместно с РАН реализуются научные исследования на российском сегменте МКС.

Российская академия наук - государственная академия, занимающаяся фундаментальными исследованиями в области естественных, технических, медицинских, сельскохозяйственных, общественных и гуманитарных наук, а также осуществляющая руководство научными исследованиями в РФ. РАН ведет свою историю с 8 февраля (28 января по старому стилю) 1724 года, когда указом Петра Первого была образована Академия наук и художеств в Санкт-Петербурге.