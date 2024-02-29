На Восточном состоится пуск "Союза-2.1б" с аппаратом "Метеор-М" и 18 малыми спутниками

Старт ракеты-носителя запланирован на 08:43 мск

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Пуск ракеты "Союз-2.1б" с гидрометеорологическим спутником "Метеор-М" №2-4 и 18 попутными космическими аппаратами российского и иностранного производства состоится в четверг с космодрома Восточный.

Старт ракеты-носителя с площадки 1С космодрома Восточный запланирован на 08:43 мск. Примерно через девять с половиной минут после старта головная часть вместе с разгонным блоком "Фрегат" отделится от третьей ступени ракеты.

Основной полезной нагрузкой является гидрометеорологический космический аппарат "Метеор-М" №2-4 - его выведение на целевую орбиту планируется в течение часа после старта. Спутник предназначен для изучения природных ресурсов Земли, контроля гелиогеофизической обстановки в околоземном космическом пространстве, а также для получения информации с автоматических измерительных платформ сбора данных.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе российской частной компании "Спутникс", вместе с "Метеором-М" на орбиту отправятся 17 спутников производства компании. В среду министр информационно-коммуникационных технологий Ирана Иса Зарепур также заявил, что на российской ракете-носителе 29 февраля будет запущен иранский спутник Pars-1.

Предыдущий "Метеор-М" был запущен с Восточного в июне 2023 года. Тогда вместе с ним на орбиту отправились 42 попутных космических аппарата, в том числе из Белоруссии, Малайзии и ОАЭ. Одновременный запуск такого числа спутников стал рекордом в истории отечественной космонавтики.

Спутник "Метеор-М" оснащен бортовым радиолокационным комплексом на базе активной фазированной антенной решетки и гелиогеофизической аппаратурой, что позволит осуществлять всепогодный мониторинг Северного морского пути и увеличить число контролируемых гелиогеофизических параметров. Кроме того, он оборудован аппаратурой системы поиска и спасания КОСПАС-САРСАТ.