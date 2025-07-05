Транспортно-грузовой корабль "Прогресс" пристыковался к МКС

Аппарат доставил аппаратуру, оборудование и другие сухие грузы

КОРОЛЕВ /Московская область/, 6 июля. /ТАСС/. Транспортно-грузовой корабль "Прогресс МС-31", который был запущен с космодрома Байконур 3 июля, пристыковался к модулю "Поиск" российского сегмента Международной космической станции (МКС), передает корреспондент ТАСС из Центра управления полетами (ЦУП).

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с "Прогрессом МС-31" стартовала с Байконура в 22:33 мск, а спустя восемь минут вывела "грузовик" на орбиту. Ожидается, что корабль пробудет на орбите 167 суток.

"Прогресс" доставил на МКС более 2,6 т грузов, из которых 1 205 кг - это аппаратура, оборудование и иные сухие грузы. Кроме того, было доставлено 420 литров питьевой воды для сотрудников станции, почти 1 т топлива для дозаправки МКС, 50 кг азота для пополнения атмосферы, а также укладки для научных экспериментов "Биодеградация", "Виртуал", "Фуллерен", "Биополимер", "Импульс" и "Мираж".

"Прогресс" МС-31" пристыковался на место другого грузового корабля "Прогресс МС-29", который завершил свой полет в ночь на 2 июля.

"Прогресс МС" - российский автоматический космический корабль, который создавался специально для обслуживания орбитальных станций. Используется для доставки на МКС различных грузов (топлива, научного оборудования, кислорода, воды, продовольствия и другого), а также для корректировки ее орбиты.