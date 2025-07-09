Мишустин призвал при обновлении стратегии развития Роскосмоса учитывать конкурентов

Премьер-министр РФ отметил, что несколько стран "работают в области космических исследований, возвращаемые ступени производят"

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Решения конкурентов следует учитывать в ходе обновления стратегии развития Роскосмоса. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе встречи с главой госкорпорации Дмитрием Бакановым.

"В ходе обновления стратегии развития Роскосмоса надо, конечно, анализировать решения конкурентов. Вы сами сказали, несколько стран сейчас работают в области космических исследований, возвращаемые ступени производят", - обратился Мишустин к Баканову.

"Здесь очень важно смотреть внимательно, где какие решения применяются и максимально, конечно, приоритизировать использование именно российских продуктов, программного обеспечения, в частности тяжелого программного обеспечения, системы автоматизированного проектирования, системы для жизненного цикла. Очень хорошо, если это будет реализовано на российских системах", - подчеркнул он.