Вагнер: воздух на МКС ароматизируют с помощью кожуры апельсинов

По словам космонавта, на станции специально мнут корочки, чтобы эфирные масла разлетались по модулю

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Космонавты используют кожуру апельсинов и грейпфрутов для ароматизации воздуха российского сегмента Международной космической станции (МКС), что способствует улучшению настроения у экипажа. Об этом ТАСС в интервью рассказал космонавт Роскосмоса Иван Вагнер.

"Воздух на МКС - как если бы комнату долгое время не проветривали. Когда я впервые прилетел на станцию, для меня стало приятной новостью, что на самом деле каких-то резких запахов не ощущается. Да, воздух спертый, но фактически все оказалось намного лучше, чем я ожидал. Безусловно, если открыть подогретую еду или ту же банку с консервами, появляются запахи. Кроме того, когда на "Прогрессе" прилетают свежие апельсины или грейпфруты, мы съедаем мякоть, а корочки специально мнем, чтобы эфирные масла разлетались по модулю. Аромат очень приятный, сразу поднимается настроение", - сказал Вагнер.

Россиянин добавил, что в космосе ему не хватало "простых земных вещей и особенно звуков дождя". "Во время первого полета я общался с супругой через месяц после старта, был май. Она говорит: "У нас сегодня такой дождь лил!" У меня в голове сразу появился отчетливый звук капель дождя, барабанящих по крыше. Я понял, как соскучился по таким звукам. На станции постоянный шум вентиляторов и один и тот же визуальный объем, если не выглядывать в иллюминаторы. Мозгу не хватает информации, каких-то раздражителей. И когда он их получает, возникают очень яркие эмоции", - рассказал Вагнер.

Полный текст интервью будет опубликован в 07:00 мск.