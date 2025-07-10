Космонавт Вагнер рассказал, как кормил астронавтов борщом и харчо

Он также сообщил, что на МКС поил астронавта Криса Кэссиди кофе перед каждым его выходом в открытый космос

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Космонавт Роскосмоса Иван Вагнер угостил горячим борщом и харчо астронавтов НАСА Суниту Уильямс и Ника Хейга на Международной космической станции (МКС) после их возвращения из открытого космоса в 2025 году. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

"Мы хорошо общаемся с астронавтами и понимаем, что от каждого из нас зависит здоровье и жизнь каждого из членов экипажа. Видим друг друга на подготовке, пересекаемся в Звездном городке и в Хьюстоне, поэтому общение довольно дружеское. Мы астронавтам помогаем, они нам помогают, что-то подсказываем друг другу. Таких примеров много. Вот астронавты Сунита Уильямс и Ник Хейг выход в открытый космос сделали, а мы разогрели борщ и харчо, принесли американцам горячего супа. Потому что знаем - коллеги уставшие и замерзшие после ВКД (внекорабельная деятельность - прим. ТАСС). Ребятам приятно, они рады - ну и хорошо", - сказал Вагнер.

Космонавт также рассказал, как в ходе первой в карьере экспедиции на МКС поил астронавта Криса Кэссиди кофе перед каждым его выходом в открытый космос. "Например, Крису нравится наш кофе с молоком. Я один раз угостил его этим напитком перед выходом в открытый космос. Выход прошел удачно. И родилась традиция - Крис каждый раз прилетал попить нашего кофе с молоком, а потом счастливый отправлялся делать выход в открытый космос", - отметил Вагнер.

Полный текст интервью будет опубликован в 07:00 мск.