Межзвездный объект 3I/ATLAS оказался на 3 млрд лет старше, чем Солнечная система

Как предположили планетологи, 3,2 гигапиксельная камера телескопа LSST будет обладать достаточной чувствительностью для обнаружения аналогов 3I/ATLAS

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Британские астрономы выяснили, что возраст недавно открытой межзвездной кометы 3I/ATLAS составляет более семи миллиардов лет, что делает ее примерно на три миллиарда лет старше, чем любой объект внутри Солнечной системы. Об этом сообщила пресс-служба Королевского астрономического общества (RAS).

"Все обычные кометы, такие как комета Галлея, сформировались внутри нашей Солнечной системы, в результате чего их возраст не может превышать 4,5 млрд лет. Межзвездные объекты могут быть значительно более древними, и проведенные нами расчеты указывают, что объект 3I/ATLAS представляет собой самую древнюю комету, которую когда-либо удалось изучить астрономам", - пояснил научный сотрудник Оксфордского университета (Великобритания) Мэттью Гопкинс, чьи слова приводит пресс-служба RAS.

Исследователи пришли к такому выводу при разработке алгоритма, способного оценить то, как много межзвездных объектов будет открыто при помощи недавно построенного обзорного телескопа LSST, предназначенного для получения самых четких и детальных обзорных снимков Вселенной и изучения природы темной энергии и темной материи.

Как предположили планетологи, 3,2 гигапиксельная камера телескопа LSST будет обладать достаточной чувствительностью для обнаружения аналогов 3I/ATLAS, что побудило их разработать модель ближайших окрестностей Земли и Солнца, включающую в себя межзвездные объекты. При ее помощи ученые оценили то, как часто межзвездные объекты проникают в нашу звездную систему и в каких регионах Галактики они зарождаются.

Проведенные астрономами расчеты показали, что LSST откроет в ближайшие десять лет от 6 до 51 межзвездных объектов. Также они указали на то, что комета 3I/ATLAS содержит в себе большие запасы водного льда и при этом она является необычно древней - ее возраст превышает семь миллиардов лет с учетом времени, которое она провела в межзвездной среде. И то, и другое делает наблюдения за ее пробуждением и выбросами газа на ее поверхности особенно интересными.

"Мы живем в очень интересное время - объект 3I/ATLAS уже проявляет признаки активности. Когда тепло и свет Солнца заставят его порождать выбросы газов, мы получим первую возможность проверить нашу модель и убедиться в том, что данная межзвездная комета обладает предсказанным нами химическим составом и структурой", - подытожила старший научный сотрудник Университет Кентербери (Новая Зеландия) Мишель Баннистер, чьи слова приводит пресс-служба RAS.

Третий гость из межзвездной среды

Межзвездная комета 3I/ATLAS была открыта 1 июля автоматизированной сетью телескопов ATLAS, созданной НАСА для отслеживания потенциально опасных околоземных астероидов и других малых небесных тел. Она является третьим межзвездным небесным телом, открытым астрономами за все время наблюдений. Первым из них был астероид Оаумуамуа, открытый осенью 2017 года, а вторым - комета 2I/Borisov, обнаруженная российским астрономом Геннадием Борисовым в августе 2019 года.