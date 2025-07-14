Дочь Леонова рассказала, как он починил видеокамеру "Союза-19" охотничьим ножом

Благодаря успешному ремонту все человечество получило возможность наблюдать за ставшим легендарным "рукопожатием на орбите", отметила Оксана Леонова

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Советский космонавт, командир корабля "Союза-19" Алексей Леонов во время экспериментального полета "Союз" - "Аполлон" починил телевизионную камеру на борту корабля охотничьим ножом, приобретенным ранее в хозяйственном магазине за 5 рублей 50 копеек. Об этом рассказала дочь космонавта Оксана Леонова на пресс-конференции в ТАСС.

"За пять минут до старта была выявлена проблема с кабелем телевизионной камеры. То есть телевидение не имело доступа к освещению данной программы", - сказала Леонова. По ее словам, рассматривалась отмена полета, но во избежание негативного политического эффекта было принято решение ремонтировать оборудование уже на орбите.

Она добавила, что за несколько дней до полета Леонов купил в хозяйственном магазине охотничий нож, который взял с собой в космос вместо штатного, посчитав его более надежным. "Этот самый нож, за 5 рублей 50 копеек, он спас ситуацию, потому что те кабели, которые были оборваны, они крепились на винтах, посаженных на эпоксидную смолу - и три поддались, а четвертый нет. И вот именно этот охотничий нож помог раскрутить винт и в дальнейшем под руководством Владимира Александровича [Джанибекова] с Земли починить этот кабель и соединить правильно провода", - отметила Леонова.

Дочь космонавта подчеркнула, что в результате успешного ремонта все человечество получило возможность наблюдать за ставшим легендарным "рукопожатием на орбите".

Первый в истории человечества совместный космический полет представителей разных стран "Союз" - "Аполлон" стартовал 50 лет назад, 15 июля 1975 года. Опыт успешной реализации программы послужил основой для проведения в последующем международных космических полетов по совместной программе "Мир" - "Шаттл", а также заложил основу для проведения совместных экспедиций с участием многих государств мира и эксплуатации Международной космической станции.