Распад частиц темной материи снабжает энергией "вечные" звезды в центре Галактики

Исследователи предположили, что эти светила могут иметь принципиально иную природу, связанную не с термоядерными реакциями между частицами "обычной" материи, а с распадами темной материи

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Космологи из Европы и США открыли теоретические свидетельства того, что в центре Млечного Пути должны присутствовать "вечные" звезды, чье существование поддерживается неограниченно долгое время в результате распадов частиц темной материи, если те способны вступать в реакцию аннигиляции. Результаты расчетов ученых были представлены в статье в научном журнале Physical Review D.

"Проведенные нами расчеты показывают, что процесс аннигиляции частиц темной материи будет оказывать видимое влияние на процессы внутри звезд в центре Галактики. Распад этих частиц будет давать этим звездам своеобразное "бессмертие" и будет особым образом сказываться на их положении на диаграмме светимости, что потенциально объясняет многие аномалии, характерные для ядра Млечного Пути", - пишут ученые.

К такому выводу пришла группа американских и европейских космологов под руководством доцента Стокгольмского университета (Швеция) Тима Линдена при поисках причин того, почему в центре Млечного Пути присутствует примерно две сотни крупных и молодых звезд с аномальной структурой спектра. Все они находятся на очень небольшом расстоянии от сверхмассивной черной дыры Sgr A*, чье присутствие в данном регионе космоса должно препятствовать образованию столь крупных светил.

Исследователи предположили, что эти светила могут иметь принципиально иную природу, связанную не с термоядерными реакциями между частицами "обычной" материи, а с распадами темной материи, чья концентрация в центре Млечного Пути является максимальной для нашего региона космоса. Руководствуясь этой идеей, космологи просчитали то, как накопление темной материи в центре звезд будет влиять на их светимость, спектр, размеры и другие характеристики.

Проведенные ими расчеты показали, что энергии, выделяемой при аннигиляции частиц темной материи, будет хватать на то, чтобы удерживать их от гравитационного коллапса, что происходит при исчерпании запасов водорода с "обычными" пожилыми звездами. Процесс разрушения темной материи особенно эффективно протекает в крупных светилах, благодаря чему данный процесс будет сильнее всего влиять на звезды, чья масса превышает солнечную в пять и более раз.

По словам космологов, этот процесс может протекать бесконечно долго внутри крупных светил из-за постоянного притока темной материи в центр Млечного Пути. Благодаря этому звезды в его окрестностях будут оставаться "вечно молодыми" - яркими и крупными по размерам, но при этом они будут обладать спектром типичной пожилой звезды, чьи недра содержат в себе большое количество тяжелых элементов. Это, по словам исследователей, характерно для многих "молодых" звезд в центре Галактики, что говорит в пользу справедливости этой гипотезы.

О темной материи

Длительное время астрономы предполагали, что мироздание состоит из той видимой материи, которая составляет основу всех светил, туманностей, галактик, скоплений пыли и планет. Когда ученые впервые точно измерили скорость вращения звезд на периферии и в центральных регионах близлежащих к нам галактиках, они обнаружили, что светила на окраинах этих скоплений звезд двигались примерно в десять раз быстрее, чем на то указывала теория.

Сейчас астрономы считают, что аномально высокая скорость вращения звезд вокруг центров галактик связана с существованием темной материи, загадочной субстанции, на чью долю приходится примерно 75% от всей массы материи во Вселенной. Последние несколько десятилетий астрономы пытаются обнаружить следы ее существования и измерить свойства ее частиц, что пока не удается сделать.