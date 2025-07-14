Китай запустил к своей орбитальной станции космический грузовик Tianzhou-9

Корабль доставит продовольствие, оборудование и прочие необходимые вещи тайконавтам

ПЕКИН, 15 июля. /ТАСС/. КНР произвела запуск грузового космического корабля Tianzhou-9, который доставит продовольствие, оборудование и прочие необходимые вещи тайконавтам на китайской орбитальной станции. Трансляцию обеспечило Центральное телевидение Китая.

Старт был осуществлен в 05:34 по пекинскому времени при помощи ракеты CZ-7 с космодрома Вэньчан, расположенного на восточном побережье южнокитайской провинции Хайнань.

Как подтвердил представитель центра космических запусков космодрома Сичан (структура находится в юго-западной провинции Сычуань и курирует деятельность хайнаньской звездной гавани - прим. ТАСС) Го Чжунлай, запуск прошел успешно. "Tianzhou-9 вышел точно на заданную орбиту, солнечный парус раскрылся, корабль функционирует в нормальном рабочем режиме", - объявил он.

На станции находятся три тайконавта миссии "Шэньчжоу-20" - Чэнь Дун (командир экипажа), Чэнь Чжунжуй и Ван Цзе. Они прибыли на орбиту 25 апреля. Вес груза, который Tianzhou-9 через некоторое время доставит на станцию, составляет порядка 6,5 тонн. Среди вещей - новые скафандры и комплект тренажеров для тренировки мышц, предметы для проведения научных экспериментов, в том числе в области космической медицины.

CZ-7 - жидкотопливная двухступенчатая ракета нового типа с диаметром обтекателя 4,2 м, достигающая 53 м в длину и способная доставить на низкую околоземную орбиту около 14 тонн груза (5,5 тонн на геостационарную). Это ее 20-я миссия, третья за 2025 год.

Китайская станция находится на высоте примерно 400 км и прослужит более 10 лет. Она рассчитана на трех человек (до шести на короткое время при ротации экипажей). Масса комплекса в виде буквы Т (в обозримом будущем планируется расширение до крестообразной формы), имеющего три стыковочных узла и шлюз для выхода в космос, составляет 66 тонн, объем отсеков достигает 110 куб. м. В 2022 году орбитальный объект заработал в штатном режиме и приступил к реализации международных проектов.