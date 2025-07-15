Корабль Crew Dragon с экипажем миссии Ax-4 вернулся на Землю

Экипаж пробыл на МКС порядка 18 дней

НЬЮ-ЙОРК, 15 июля. /ТАСС/. Космический корабль Crew Dragon американской компании SpaceX с экипажем в составе четырех человек миссии Axiom-4 (Ax-4) совершил приводнение у берегов штата Калифорния.

"Приводнение корабля Dragon подтверждено, добро пожаловать на Землю", - говорится в сообщении SpaceX в X.

Отстыковка корабля от Международной космической станции (МКС) состоялась 14 июля, таким образом путь от орбитальной станции до Земли занял около суток. Экипаж, в состав которого входят бывший астронавт НАСА Пегги Уитсон, венгерский астронавт Тибор Капу, поляк Славош Узнаньский и летчик-испытатель ВВС Индии Шубханшу Шукла, пробыл на МКС порядка 18 дней.

Первоначально пуск должен был состояться в мае, но он неоднократно переносился из-за погодных условий и технических проблем, включая утечку жидкого кислорода. Первую миссию по доставке на МКС полностью коммерческого экипажа НАСА и компания Axiom Space осуществили в апреле 2022 года.