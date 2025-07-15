зЗамглавы Роскосмоса напомнил, что командиры миссий - космонавт Алексей Леонов и астронавт Томас Стаффорд - продолжали дружить до конца своей жизни

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Космонавты и астронавты, технические специалисты, работающие сегодня вместе по программе МКС стараются продолжать дух сотрудничества, сформированный 50 лет назад во время экспериментального полета "Союз" - "Аполлон". Об этом рассказал замглавы Роскосмоса, спецпредставитель президента РФ по международному сотрудничеству в космосе Сергей Крикалев.

"Я хочу сказать всем, кто продолжает нынешнее международное сотрудничество - берем в пример те взаимоотношения, которые были сформированы 50 лет назад на программе "Союз" - "Аполлон", - сказал Крикалев на торжественном вечере по случаю 50-летия полета.

Он напомнил, что командиры миссий - космонавт Алексей Леонов и астронавт Томас Стаффорд - продолжали дружить до конца своей жизни. "И мы, приходя в космонавтику как следующее поколение, стараемся продолжать это сотрудничество. Я надеюсь, в будущем это сотрудничество будет продолжаться еще многие годы", - подчеркнул замглавы Роскосмоса.

Первый в истории человечества совместный космический полет представителей разных стран "Союз" - "Аполлон" стартовал 50 лет назад, 15 июля 1975 года. Опыт успешной реализации программы послужил основой для проведения в последующем международных космических полетов по совместной программе "Мир" - "Шаттл", а также заложил основу для эксплуатации Международной космической станции с участием многих государств.