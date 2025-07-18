Облака видны на фоне зари светлыми и "как бы светящимися", потому что зашедшее солнце может подсвечивать только достаточно высокие объекты, такие как небосклон или мезосферные облака.

МКС, 18 июля. /ТАСС/. Спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса на Международной космической станции (МКС) Алексей Зубрицкий поделился фотографиями серебристых облаков над Камчаткой и Сибирью, которыми он любовался из иллюминатора своей каюты.

"Серебристые облака - очень красивое и необычное явление в верхних слоях атмосферы, они образуются на высоте примерно 70-80 км, и их достаточно хорошо видно над горизонтом Земли. Чаще и лучше всего их видно, когда станция выходит из тени Земли (в сумерках) над северным полушарием, я наблюдал их над Камчаткой и Сибирью из иллюминатора моей каюты", - сказал он.

Серебристые облака - это самые высокие и крайне разреженные облака в атмосфере Земли, которые видны только при освещении солнцем, когда оно находится на высоте от 6 до 16 градусов под горизонтом. Такие облака видны на фоне зари светлыми и "как бы светящимися", потому что зашедшее солнце может подсвечивать только достаточно высокие объекты, такие как небосклон или мезосферные облака.

Серебристые облака являются одним из основных источников информации о движении воздушных масс в верхних слоях атмосферы. Они передвигаются в верхних слоях атмосферы исключительно быстро, со средней скоростью около 27,8 м в секунду. Природа явления полностью не изучена. Есть предположения, что серебристые облака состоят из вулканической или метеорной пыли, но последние данные метеоспутников указывают на то, что состоят они в основном из водяного льда.