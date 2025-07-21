В ночь на 13 августа количество "падающих звезд" на небе может достигнуть 100 метеоров в час, сообщили в пресс-службе Московского планетария

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Венера и Юпитер дополнят число ярких объектов на небе во время звездопада Персеиды, ожидаемого в ночь на 13 августа. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

Метеорный поток Персеиды из созвездия Персея наблюдается с 17 июля по 31 августа и достигает максимума активности к середине месяца, проливаясь звездопадом. В ночь на 13 августа количество "падающих звезд" на небе может достигнуть 100 метеоров в час. Обычно повышенная активность потока сохраняется в течение нескольких суток до и после ночи пика.

"Звездное небо августа украсит традиционный августовский звездопад из созвездия Персей. В 2025 году вспышки метеоров Персеид будут сопровождать две яркие пары светил - Венера и Юпитер. Луна в период максимума пройдет вблизи Сатурна", - сообщили ТАСС астрономы.

Персеиды образованы кометой 109/Свифта-Туттля, через ее пылевой след Земля проходит каждый август. Частицы космической пыли и льда, сгорая в атмосфере нашей планеты, образуют яркие вспышки-метеоры. Обычно они имеют белый цвет.

"Скорость метеоров Персеид высокая - около 60 км/сек. Свечение некоторых особенно ярких метеоров длится до нескольких секунд - такие метеоры называют болидами. Метеоры летят равномерно по всему небу, поэтому смотреть можно в любую часть неба", - пояснили в Московском планетарии.

В августе помимо спутника Земли на предрассветном небе видны шесть планет Солнечной системы: Меркурий, Юпитер, Венера, Уран, Нептун и Сатурн. В течение всего месяца они будут располагаться по одну сторону от Солнца. Кроме этого, до сентября сохраняются благоприятные условия видимости серебристых облаков.