В течение июля астрономы наблюдали, как Луна семь раз закрывала собой различные объекты, в том числе Плутон и Марс

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Шесть покрытий Луной звезд произойдут в августе, одно из них будет видно в России. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

Луна каждый месяц не только проходит вблизи тех или иных планет и звезд, видимых с Земли, но иногда закрывает их. В течение июля астрономы наблюдали, как Луна семь раз закрывала собой различные объекты, в том числе Плутон и Марс.

"Луна 4 августа в 05:00 мск закроет собой Антарес. Событие наблюдается в Южной Америке и Антарктиде. 16 августа в 19:33 мск произойдет покрытие Луной рассеянного звездного скопления Плеяды, видимое на востоке России", - уточнили астрономы.

Звезда Бета-Телец (Эль-Нат) исчезнет за спутником Земли с 07:52 до 12:06 мск 18 августа. Событие смогут наблюдать любители астрономии в восточной Бразилии, Мавритании, Гвинее и на юго-западе Мали.

23 августа в 08:00 мск произойдет покрытие звезды Регул, однако из-за близости к Солнцу оно будет недоступно для наблюдения. 27 августа в 17:00 мск Луна закроет собой звезду Спика, а и 31 августа в 13:00 мск - Антарес. Первое событие будет видно в Антарктиде, а второе - в Антарктиде и Новой Зеландии.