Пуск корабля запланировали на 08:54 мск 25 июля

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Ракета-носитель "Союз-2.1б" с гелиогеофизическими спутниками "Ионосфера-М" №3 и №4, а также 18 аппаратами попутной полезной нагрузки установлена на стартовую площадку 1С космодрома Восточный. Об этом сообщили в Роскосмосе.

"Ракета на старте. Спутники "Ионосфера-М" и 18 малых космических аппаратов скоро отправятся на орбиту. 22 июля на космодроме продолжились предпусковые работы. Сегодня - вывоз и вертикализация ракеты", - говорится в сообщении госкорпорации.

Пуск ракеты запланирован на 08:54 мск 25 июля.

Спутники "Ионосфера-М" входят в состав космического комплекса "Ионозонд", который создается для мониторинга гелиогеофизической обстановки (космической погоды) для решения широкого спектра задач, в том числе наблюдения за ионосферой и Солнцем. В частности, планируется исследовать распределение озона в верхних слоях атмосферы и контролировать радиационную обстановку. Всего комплекс будет включать четыре спутника "Ионосфера-М".

Запуск первой пары аппаратов прошел 5 ноября прошлого года.