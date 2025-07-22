По утрам будут видны Венера и Юпитер, отметили в пресс-службе Московского планетария

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Марс и Меркурий в течение августа продолжат "прятаться" в лучах Солнца, что не позволит наблюдать их с Земли, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

В июле две планеты не были видны с Земли по той же причине.

"В августе Марс и Меркурий "прячутся" в лучах Солнца, поэтому не наблюдаются с Земли. Марс весь месяц находится в созвездии Девы, Меркурий - в созвездиях Рака (1-27 августа) и Льва (28-31 августа)", - отметили астрономы в разговоре с ТАСС.

По утрам на августовском небе будут видны Венера в созвездиях Близнецов (1-24 августа) и Рака (25-31 августа) и Юпитер в созвездии Близнецов.

По ночам жители Земли могут наблюдать Сатурн и Нептун, которые весь месяц будут находиться в созвездии Рыб, и Уран в Тельце.