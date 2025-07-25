Их выведение на солнечно-синхронную орбиту планируется спустя около часа после старта

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Ракета-носитель "Союз-2.1б" с парой гелиогеофизических аппаратов "Ионосфера-М" и 18 попутными спутниками стартовала с космодрома Восточный, следует из трансляции Роскосмоса.

Примерно через девять с половиной минут головная часть вместе с разгонным блоком "Фрегат" отделится от третьей ступени ракеты. Основной полезной нагрузкой являются гелиогеофизические космические аппараты "Ионосфера-М" №3 и №4 - их выведение на солнечно-синхронную орбиту планируется спустя около часа после старта.

Как ранее сообщили в Роскосмосе, вместе с "Ионосферами-М" на орбиту направляются 18 малых космических аппаратов, среди которых аппарат Nahid-2 - телекоммуникационный спутник, производителем которого выступил Иранский центр космических исследований.

В том числе планируется выведение на орбиту девяти малых космических аппаратов разработки "Геоскана". Спутники будут делать фотографии Земли, отслеживать местоположение воздушных и морских судов, а также изучать космические процессы. Несколько спутников будут применяться для исследования радиолинии космос-Земля и участвовать в экспериментах по управлению малыми спутниками на низкой околоземной орбите.