Выведение пары "Ионосфер-М" №3 и №4 на орбиты займет около часа

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Головная часть ракеты "Союз-2.1б" в составе разгонного блока "Фрегат", двух гелиогеофизических спутников "Ионосфера-М" и 18 малых космических аппаратов успешно отделилась от третьей ступени, следует из трансляции Роскосмоса.

Ракета "Союз-2.1б" стартовала с космодрома Восточный в 08:54 мск. Выведение пары "Ионосфер-М" №3 и №4 разгонным блоком займет около часа. После этого на целевые орбиты будут выведены 18 попутных аппаратов, среди которых телекоммуникационный спутник Nahid-2 иранского производства.

Спутники "Ионосфера-М" входят в состав космического комплекса "Ионозонд" - он создается для мониторинга гелиогеофизической обстановки (космической погоды) с целью решения широкого спектра задач, в том числе для наблюдения за ионосферой и Солнцем. В частности, планируется исследовать распределение озона в верхних слоях атмосферы и контролировать радиационную обстановку.