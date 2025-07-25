Ракета-носитель "Союз-2.1б" стартовала с площадки 1С космодрома Восточный в 08:54 мск

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Россия - мировой лидер по поддержке студенческих проектов по созданию и запуску космических аппаратов. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.

"Россия - это лидер мировой по поддержке студенческих космических аппаратов и их запуску на орбиту", - сказал он в комментарии Первому каналу в преддверии пуска с космодрома Восточный ракеты-носителя "Союз-2.1б".

Ракета стартовала с площадки 1С космодрома Восточный в 08:54 мск. Она запустила на опорную орбиту разгонный блок "Фрегат" со спутниками "Ионосфера-М" №3 и №4, а также 18 малыми попутными аппаратами. Их выведение на целевые орбиты планируется в ближайшие часы.