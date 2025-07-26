Продолжительность миссии, которой было присвоено кодовое обозначение VV27, составит примерно 1 час 41 минуту

ПАРИЖ, 26 июля. /ТАСС/. Ракета-носитель Vega-C с пятью спутниками успешно стартовала с космодрома Куру в Гвиане. Трансляция запуска ведется компанией - оператором космических запусков Arianespace на видеохостинге YouTube.

Ракета должна вывести на орбиту четыре спутника Airbus CO3D, предназначенных для составления трехмерной карты Земли, а также спутник французского Национального центра космических исследований (CNES) MicroCarb, задачей которого будет сканирование и размещение на карте источников и поглотителей углекислого газа.

Запуск был осуществлен в 23:03 по местному времени (05:03 мск). Продолжительность миссии, которой было присвоено кодовое обозначение VV27, составит примерно 1 час 41 минуту. За это время ракета выведет на орбиту сначала спутники CO3D на высоте 495 км, а затем MicroCarb на высоте 650 км.

Предыдущий запуск Vega-C с европейским спутником Biomass, предназначенным для сбора данных о лесных массивах Земли, состоялся 29 апреля.