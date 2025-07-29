Старт осуществлен с космодрома Цзюцюань

ПЕКИН, 29 июля. /ТАСС/. Китайская компания iSpace осуществила успешный запуск коммерческой ракеты-носителя Hyperbola-1 со спутником Enshi Xidu Shanquan. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая

По его сведениям, старт был осуществлен в 12:11 по пекинскому времени (07:11 мск) с космодрома Цзюцюань (север страны).

Hyperbola-1 - четырехступенчатая ракета длиной 21 м с диаметром обтекателя 1,2 м. Она способна вывести на низкую околоземную орбиту до 300 кг полезного груза. Это ее 8-я миссия, первая в 2025 году.

Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники и технологии, предназначенные для освоения Луны. При поддержке государства китайские специалисты реализуют проекты исследования астероидов и Марса. На орбите функционирует космическая станция КНР, которая предназначена и для международного сотрудничества. В 2024 году Китай осуществил 68 запусков.