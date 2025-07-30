Глава Роскосмоса также планирует затронуть тему перекрестных полетов и сотрудничества на МКС

ВАШИНГТОН, 30 июля. /ТАСС/. Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов рассчитывает обсудить с исполняющим обязанности директора Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США Шоном Даффи программу перекрестных полетов, сотрудничество на Международной космической станции, а также перспективы взаимодействия по Российской орбитальной станции.

"Вы знаете, что несмотря на все санкционные истории, у нас ряд программ космических выведен из-под рестрикций, включая пилотируемую космонавтику. У нас совместная эксплуатация Международной космической станции, у нас перекрестные полеты. И есть планы по развитию взаимодействия дальше и относительно Российской орбитальной станции и миссий дальнего космоса. И это все войдет в повестку завтрашней встречи с Шоном Даффи", - заявил журналистам глава Роскосмоса, находящийся с визитом в США.