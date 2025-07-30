Замглавы Роскосмоса поставил в приоритет безопасность экипажей

НЬЮ-ЙОРК, 31 июля. /ТАСС/. Продолжение программы перекрестных полетов на Международную космическую станцию (МКС) крайне важно с точки зрения безопасности экипажей. Об этом заявил замглавы Роскосмоса, спецпредставитель президента РФ по международному сотрудничеству в космосе Сергей Крикалев.

"Нам важно продолжать перекрестные полеты, потому что для нас очень важна безопасность экипажей и надежность программы", - сказал Крикалев на пресс-конференции в преддверии запуска корабля Crew Dragon Endeavour с экипажем миссии Crew-11.

Роскосмос и NASA осуществляют перекрестные полеты по программе МКС. Так, некоторые американские астронавты летают на МКС на кораблях "Союз", а некоторые космонавты РФ - на американских кораблях Crew Dragon. Начальник Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (входит в Роскосмос) Максим Харламов в январе сообщил ТАСС о продлении программы перекрестных полетов к МКС до 2026 года включительно.