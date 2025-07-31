Решение приняли из-за непогоды

МЫС КАНАВЕРАЛ /штат Флорида/, 31 июля. /ТАСС/. Запуск космического корабля Crew Dragon с экипажем миссии Crew-11, в состав которой входит российский космонавт Олег Платонов, перенесен на сутки из-за непогоды.

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Crew Dragon с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди был приостановлен, а затем отменен за минуту до старта. "Нам, к сожалению, не повезло с погодой, над площадкой образовалась облачность, поэтому запуск отменяется", - сообщили во время трансляции, которая велась на сайте НАСА.

В NASA указали, что следующее окно запуска намечено на 1 августа в 11:43 по местному времени (18:43 мск). Вместе с Платоновым на орбитальную станцию должны отправиться американские астронавты Майкл Финк и Зина Кардман, а также астронавт JAXA Кимия Юи.

Роскосмос и NASA осуществляют перекрестные полеты по программе МКС. Так, некоторые американские астронавты летают на МКС на российских "Союзах", а некоторые космонавты РФ - на американских кораблях Crew Dragon. Начальник Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина (входит в Роскосмос) Максим Харламов в январе сообщал ТАСС о продлении программы перекрестных полетов к МКС на 2025-2026 годы включительно.