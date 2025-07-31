Гендиректор Роскосмоса пояснил, что необходимость согласования на высшем уровне связана со "сложными геополитическими обстоятельствами"

МЫС КАНАВЕРАЛ /штат Флорида/, 31 июля. /ТАСС/. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов и исполняющий обязанности главы Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Шон Даффи доложат руководству России и Соединенных Штатов об итогах своей встречи для согласования новых совместных проектов.

Как заявил Баканов журналистам после переговоров со своим американским коллегой, Даффи сказал ему, что доложит президенту США Дональду Трампу об итогах встречи. "Я также по возвращении в Москву доложу руководству страны. Посмотрим, если одобрения будут получены, то еще есть несколько точек совместно для реализации", - сказал глава Роскосмоса.

Он пояснил, что необходимость согласования на высшем уровне связана со "сложными геополитическими обстоятельствами". По словам Баканова, стороны обсудили "ряд потенциально дополнительных проектов", которые требуют такого одобрения.